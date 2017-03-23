Devlet Bey'e arz olunur! Uçum'dan inciler!(1)

Saray'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, "Türk"ü siliyor. "Türk milleti" değil; "Türkiye milleti" denmeliymiş.

Mehmet! Siyaseti yeteri kadar takip etmiyorsun! Böyle danışman mı olur! Kaç yıl geçti bu tartışmanın bitişi üzerinden! 'Türkiye milleti' diyelim diyenler ilmî veriler karşısında susmak zorunda kaldılar. (Mehmet! Bizim "Türk Adını Silme Planı" kitabımız var. Tartışmalar bir bir sıralanmıştır. Bir yerden temin ediver. Ben de de yok. Olsaydı gönderirdim!)

Bak Mehmet! Tekrar hatırlatayım: "Türkiye" yer adı... Millet adı nasıl olacak? Üstelik Türklerin yaşadığı yer anlamına geliyor. Anadolu'ya geldiğimizden beri böyle... Sadece Anadolu mu? Orta Asya'da bin çeşit etnisite var ama tamamı Turcae/Türkistan diye anılagelmiştir. "Türk" adlandırması birinci yüzyıla kadar gider. Eski komünistsin ya... Bilmezsin belki... Arap coğrafyacılar, ilim adamları, hemen bütün Orta Asya'yı da Türklerin ülkesi görmüşler ve böyle anmışlardır.

Mehmet, gel, yaklaş... Kulağına bir şey diyeceğim... Türkiye'nin adının "Anadolu" olması gerektiğini de tartışmışlardı. Ne zaman biliyor musun? Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra "Anadolu Mecmuası" çıkarılmıştı. Maddî destek M. Kemal'e muhalif Hüseyin Avni'dendi. 1924'ten 1925'e ancak 12 sayı yayınlanabildi. Kimlerin imzası vardı bu dergide? Ben sıralamayacağım. Sonra çok duyulacak isimler yazmışlardır. (Hüseyin Avni Ulaş, Anadoluculuğun teorisyeni Nurettin Topçu'nun ilk hanımının babasıydı.) Dergiye ulaşman çok kolay Mehmet. Çünkü yeni harflere aktarıldı bu dergi. TTK'den istet. Veya Saray'ın kütüphanesinden temin et. Bu köşede zamanında dergiden ve muhtevasından bahsettik.)

Mehmet! O kadar vahim şeyler söylüyorsun ki, insanın aklı duruyor. Demek bunlar başkanlığa geçip rejimi değiştirseler Batı'nın "Şark Meselesi" tezini kendileri gerçekleştirecekler, Türk'ü bitirecekler. Ne diyor eski Komünist Partili Mehmet Uçum:

"Türkiye modeli, biçimi ya da milleti dediğimizde insanlar tuhaf bir tepki gösteriyorlar. Türkiye milleti tek bir etnisiteye dayanmıyor. Türk milleti diyenler de Türk milletinin sadece Türklerden ibaret olduğunu söylemiyor. Bunun içinde Kürtler, Gürcüler, Azeriler de vardır. Kast edilen şey Türkiye'de yaşayan bütün kimliklerin oluşturduğu bir millettir. Türkiye milleti, biçimi ya da modeli demek rahatsız olunacak bir şey değildir. Tam tersine kendini dışarıda hissedenleri de kapsayacak bir tanımlamadır. Bu yanıyla da olumlu bir şeydir." (Röp.: Kübra Par, Habertürk, 1 Şubat 2016)

Mehmet! Daha önce de, "Türkiye toplumunun bugün oluşturmaya çalıştığı millet artık Türkiye milletidir... AKP, Kürt sorunun çözümü için Türkiye milleti inşaasına çalışıyor." demiştin.

Ha... Bir de "demokratik cumhuriyet" sözün var... Meraklandın ama yarını beklemen lâzım.

Son sözüm, eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan'ın şu sözüdür: "Yolumuzun Hitler'e çıkmasından da endişe ediyoruz." (Karar, 20 Mart 2017).

Bu ahvâl ve şerâit hususiyete Devlet Bey'e arz olunur!