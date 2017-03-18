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Devlet dairelerine sözde "Kürdistan" bayrağı asılmasına tepki!

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Devlet dairelerine sözde "Kürdistan" bayrağı asılmasına tepki!
Irak'ın Kerkük kentinde bir araya gelen Türkmen siyasetçiler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının hükümet binalarına çekilmesi kararına tepki gösterdi.

Irak'ın Kerkük kentinde bir araya gelen Türkmen siyasetçiler, Peşmerge yönetimi paçavrasının hükümet binalarına çekilmesi kararına tepki gösterdi.

Kerkük'te Türkmen Milliyetçi Hareketi genel merkezinde bir araya gelen Irak Türkmen Cephesi (ITC), Türkmen Hak Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen Karar Partisi ve Türkmen Adalet Partisi yetkilileri, ortak bir bildiri ile Kent Valisi Necmeddin Kerim tarafından verilen bayrak kararının geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

Türkmen siyasi partileri adında ortak bildiriyi okuyan ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan, şunları ifade etti:

"Nevruz Bayramı vesilesiyle Kerkük'te hükümet binalarına Irak bayrağının yanında Peşmerge bayrağının da çekilmesi kesinlikle anayasaya aykırıdır. Kardeşçe bin yıllardır yaşayan Kerküklüler arasında bir fitne yaratma adımı olarak değerlendirdiğimiz bu gelişme yerine, kentteki güvenlik durumunun iyileştirilmesi, hizmet çalışmalarının artırılması ve IŞİD'ın kontrolündeki bölgelerin bir an önce kurtarılmasına yönelinmesi daha elzemdir. Vali tarafından sunulan bu talebin, il meclisi üyeleri tarafından onaylanmamasını talep ediyoruz.''

Turan, ''Anayasa ve yasalara aykırı olan ancak bize göre bir milletin simgesi gibi görünün Peşmerge bayrağının, Kerkük kamu binalarının üzerine çekilmesi bu kent için bir fitne tehlikesi yaratmaktadır. Irak eski Cumhurbaşkanı Talabani yıllarca cumhurbaşkanlığı makamında ve  Peşmerge yönetimi başında olmasına rağmen bu ve buna benzeri adımlar atmadı. Kerkük'ün hassasiyetinden dolayı tüm taraflarla istişare ederek kararlar alırdı. Bu Peşmerge yönetiminin içindeki anlaşmazlıkların da bir yansımasıdır'' değerlendirmesinde bulundu. 

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