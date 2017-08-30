Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
1
16
BİR DE BUNLAR VAR
Dolu korkusu vatandaşı bu hale getirdi!
01 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 11 07 2017
ABD ve Katar tatbikat yapıyor
Kategoriler
Güncel
Atatürk
Karikatür (Emre Ulaş)
Gazete Manşetleri
Spor
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Siyasi boşluk ve yeni parti!
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 30 08 2017
Ülkücülük MHP'de olur: Olsa dükkân sizin...
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!
"Özellikle Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildikten sonra..."
Hangi yüzle kutlayacaklarını bilmiyorlardır belki...
Filiz Aker’in ailesinin suç sicili kabarık
Gizli FETÖ'cüleri tespit etmek için yazılım hazırlandı
Kışlada ''İsmailağa'' soruşturması!
ABD'de Erdoğan'ın korumaları dahil 19 kişi için dava açılacak
Atatürk 30 Ağustos'u anlatıyor
Hava Kuvvetleri pilot açığını böyle kapatacak!
Erdoğan ile Bahçeli arasından su sızmıyor!
Şaşmaz'ın cenazesinde büyük ayıp
Filiz Aker'in ağabeyi: "Kardeşim onu 21 Ağustos'ta..."
Haber Scripti