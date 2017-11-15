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Devlet işverene o desteği kesiyor mu?

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Devlet işverene o desteği kesiyor mu?
Asgari ücret için devletin işverene verdiği işçi başı 100 TL desteğin kesilme ihtimali patronlarda tedirginlik yarattı.

Ortak bir açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücrete yapılacak 2018 yılı zammının yanı sıra devlet desteğinin sona ermesinin işletmelerin rekabet gücünü negatif etkileyeceğine dikkat çekti.

DESTEK DEVAM ETMELİ

Beş milyondan fazla işçiyi ilgilendiren asgari ücret, yeni yılla  birlikte yeniden belirlenecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari  ücrete 2016 yılında yapılan yüzde 30 oranındaki artışın ardından artan  istihdam maliyetlerinin istihdama olumsuz yansımaması amacıyla  uygulanan devlet desteğinin devam etmesinin sürdürülebilir istihdam  için önemli olduğunu vurguladı.

2016 yılında yapılan asgari ücret  zammı sonucunda ortaya çıkan istihdam maliyetlerinin bir kısmının  devlet tarafından karşılanması amacıyla çalışanlar için aylık 100 TL destek uygulanıyor. Bu destek, özellikle asgari ücretli çalışanların  yoğun olduğu küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından işletmelerin  rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi  adına olumlu sonuç doğurmuştu.

ÖNEMLİ BAŞARI HİKAYESİDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliği ile işverenlerin son bir yılda ülkemizde  yaklaşık 1,5 milyon kişiye yeni istihdam sağladığını belirten TOBB  Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dünyada yaşanan belirsizlikler ve  özellikle bölgemizde karmaşaya rağmen 1,5 milyon kişiye yeni iş imkânı sağlanması çok önemli bir başarı hikâyesidir. Türkiye tarihinde  işverenlere verilen en kapsamlı istihdam teşvikleri olarak nitelendirdiğimiz destekler, işsizlik göstergelerine olumlu katkı sağlamıştır. Bu kapsamda istihdam artışlarına devam edilebilmesi için  asgari ücrete verilen 100 liralık desteğin devam etmesi çok önemlidir.” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret  Önen ise, son iki yılda asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 48  oranındaki zammın istihdam maliyetleri üzerindeki etkisinin bir  kısmını devlet desteği ile gideren işletmeler için teşvik programının devam etmesinin önemine dikkat çekti. Devlet desteğinin devam  etmemesinin işletmelerin rekabet gücünü negatif etkileyebileceğini  vurgulayan Önen, “2017 yılında yeni işe alınan çalışanlar için  işverenler tarafından ödenmesi gereken primlerin devlet tarafından  karşılanması şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme kaydetme yolunda  toparlanmalarını sağlamıştır. İşsizlik göstergelerine olumlu katkı  sağlayan tarihimizin en geniş istihdam desteklerinin ülke ekonomisine  uzun vadeli faydası, teşvikin devam ettirilmesi ile sağlanacaktır.  Türk işverenleri olarak, rekabet gücünün, istihdamın ve ülke refahının  artışına, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir  büyümenin sağlanmasına yönelik atılan her adımın önemine inanıyor ve  destekliyoruz.” dedi.

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