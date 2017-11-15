Devlet işverene o desteği kesiyor mu?

Asgari ücret için devletin işverene verdiği işçi başı 100 TL desteğin kesilme ihtimali patronlarda tedirginlik yarattı.

Ortak bir açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücrete yapılacak 2018 yılı zammının yanı sıra devlet desteğinin sona ermesinin işletmelerin rekabet gücünü negatif etkileyeceğine dikkat çekti.

DESTEK DEVAM ETMELİ

Beş milyondan fazla işçiyi ilgilendiren asgari ücret, yeni yılla birlikte yeniden belirlenecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücrete 2016 yılında yapılan yüzde 30 oranındaki artışın ardından artan istihdam maliyetlerinin istihdama olumsuz yansımaması amacıyla uygulanan devlet desteğinin devam etmesinin sürdürülebilir istihdam için önemli olduğunu vurguladı.

2016 yılında yapılan asgari ücret zammı sonucunda ortaya çıkan istihdam maliyetlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması amacıyla çalışanlar için aylık 100 TL destek uygulanıyor. Bu destek, özellikle asgari ücretli çalışanların yoğun olduğu küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi adına olumlu sonuç doğurmuştu.

ÖNEMLİ BAŞARI HİKAYESİDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliği ile işverenlerin son bir yılda ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon kişiye yeni istihdam sağladığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dünyada yaşanan belirsizlikler ve özellikle bölgemizde karmaşaya rağmen 1,5 milyon kişiye yeni iş imkânı sağlanması çok önemli bir başarı hikâyesidir. Türkiye tarihinde işverenlere verilen en kapsamlı istihdam teşvikleri olarak nitelendirdiğimiz destekler, işsizlik göstergelerine olumlu katkı sağlamıştır. Bu kapsamda istihdam artışlarına devam edilebilmesi için asgari ücrete verilen 100 liralık desteğin devam etmesi çok önemlidir.” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen ise, son iki yılda asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 48 oranındaki zammın istihdam maliyetleri üzerindeki etkisinin bir kısmını devlet desteği ile gideren işletmeler için teşvik programının devam etmesinin önemine dikkat çekti. Devlet desteğinin devam etmemesinin işletmelerin rekabet gücünü negatif etkileyebileceğini vurgulayan Önen, “2017 yılında yeni işe alınan çalışanlar için işverenler tarafından ödenmesi gereken primlerin devlet tarafından karşılanması şirketlerin sürdürülebilir bir büyüme kaydetme yolunda toparlanmalarını sağlamıştır. İşsizlik göstergelerine olumlu katkı sağlayan tarihimizin en geniş istihdam desteklerinin ülke ekonomisine uzun vadeli faydası, teşvikin devam ettirilmesi ile sağlanacaktır. Türk işverenleri olarak, rekabet gücünün, istihdamın ve ülke refahının artışına, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik atılan her adımın önemine inanıyor ve destekliyoruz.” dedi.