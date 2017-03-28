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Devlet okulunda tepki çeken bayrak

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Devlet okulunda tepki çeken bayrak
AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi, Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmak gerekçesiyle Mustafa Yeşil İmam Hatip Ortaokulu’nun bir bölümünü “şehitler katı” olarak düzenledi. Düzenlenen bölüme eklenen 'cihat bayrağı' ise tepkilere neden oldu.

OdaTV'nin haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir İmam Hatip lisesinde okul binasının bir katı Çanakkale ve 15 Temmuz şehitleri köşesi olarak düzenlendi. Yapılan düzenlemede Türk Bayrağı'nın yanına 'cihat bayrağı' konulması ise tepkilere neden oldu.

AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği şehitler köşesinde, bir devlet okulunda 'cihat bayrağı' bulundurulmasına tepki gösteren Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruşturma başlaması konusunda talepde bulundu.

Eğitim-İş'ten yapılan açıklama şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı’nı olayın sorumluları hakkında idari yönden inceleme ve soruşturma başlatmaya davet ediyoruz. Eğitim-İş olarak konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

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