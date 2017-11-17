Devlet, Zarrab'ın hamisi mi oldu?..

Türk askerinin başına çuval geçirdiler, esir ettiler... Kılları bile kıpırdamadı. "ABD'ye nota verecek misiniz" diye soranlarla "Ne notası. Müzik notası mı?" diye kafa yaptılar. Söz konusu Reza Zarrab olunca Amerika'ya nota verdik. Dışişleri Bakanlığı, ABD'de tutuklu yargılanan ancak avukatının "5 gündür haber alamıyoruz" dediği Reza Zarrab'ın peşine düştü. Hariciyemizin badem bıyıklı yeni model monşerleri ABD'ye yazılı bir nota ile resmen "Zarrab nerede" diye sordu. Notada "Zarrab'ın can güvenliğinden endişe duyulduğu" ifade edilerek, nerede bulunduğu konusunda bilgi verilmesi istendi. Türk askeri, kafasında çuvalla esir edilirken, kimse "nerede" diye sormadı can güvenliklerinden de endişe edilmemişti. Rakka'dan ABD, PKK/YPG himayesinde çıkarılan IŞİD teröristlerini BBC'den öğrendiklerinde bile nota vermediler...

Devlet adabı!.. Devlet adabı!.. Devlet adabı!..

Devlet aklı!.. Devlet aklı!.. Devlet aklı!..

Yerlerinde yeller esiyor. Artık işin b..unu çıkardılar demek bile hafif kaldı!..

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'den eli boş dönünce panik iyice arttı. Dışişlerine yeni başlayan 2 günlük meslek memurunun bile yazmayı reddedeceği yazılı nota ABD'ye gitti. Zokayı yuttular!.. Zarrab davası, olası ekonomik etkilerinin çok daha ötesinde sonuçlara yol açabilir. Haydut ABD, "Elimizde bu adama sahip çıktığınızın yazılı devlet belgesi var" diye uluslararası arenada Türkiye'yi çok daha zora sokacak tezgâhlar kurarsa ne yapacağız?.. Hesap kitap bilen var mı?.. Neyin tescil edildiğini düşünebilen veya düşünse bile söylemeye cesaret edebilen var mı?.. Zarrab'ın hamisi Türkiye Cumhuriyeti devleti!.. Öyle mi?

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Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu Ankara'da artık genel kabul oldu. Geçende yazmıştım; kulislerde itirafnameden pasajlar okunuyor diye... İsmini vermeyeceğim. Başkentte, dava ve öncesini çok yakından takip eden etkin bir isimle konuştum. Anlattıklarından ve değerlendirmelerinden kısa bir özet yapacağım;

"ABD'de tutuklu bir çok vatandaşımız var kimsenin umurunda değil. Mesele artık çok farklı boyutlara ulaştı. Zarrab, anlaşarak gitti ve itirafçı oldu. Eylül ayında tam anlaştı, pazarlıklar yapıldı... Onun üzerine zaten Zafer Çağlayan davaya dahil edildi. Bu diğer bankalarla yapılan işlemlerin nasıl olduğunu da söyledi. Türkiye'deki 17 Aralık soruşturmasına konu dosyadaki iletişim orada da kullanılmış. Normal koşullarda ABD savcılığı onları elde etmediği için kullanamaz. Hukuken baktığınızda nasıl kullanıyor? Zarrab eğer itirafçı olarak söylediyse delildir bunlar. Böyle bir durum var. ABD savcılığının kendi elde etmediği deliller, Türkiye yetkilileri tarafından da resmen gönderilmeyen deliller değilse bu tapeler bunu nasıl kullanıyor? Zarrab bunları kabul etmiş demek ki, yani o atıfta bulundu. Olayı anlatırken ayrıntılarını nasıl yaptıklarını, ABD ambargosunu delerken, bankacılık sahtekarlık işlerini anlatırken bu iletişimleri anlattı. Dolayısıyla da bunlar delil olarak dosyaya girdi.

İddianamede.... adı geçiyor. Zarrab'ın ...... ile arasındaki konuşmalar, Habbani ile konuşmalar bütün bunlar iddianameye girmiş. Bankacılık sisteminin nasıl dolandırıldığı, ambargonun nasıl delindiğine ilişkin delili olarak koyuyor. Bu bilgiler bizde yok, ABD iddianamesinde var. Bu bilgileri kim verdi? O süreçte FBI bunları izlemediyse kim verdi? Sanıklar verdi. Zarrab anlaşmış.

Burada 6 Türk bankası var. Bunlar ambargoyu deldi diye çünkü orada EFT'ler de var. Sadece burada İran'a altın ticareti olayı değil, Dubai boyutu var. Bir sürü şey var. İran, Dubai, Çin boyutu var. Yurt dışındaki bankalardan gelen havaleler var. .... üzerinden, diğer bankalar üzerinden, ambargoyu delmeye yönelik EFT'ler var.

.... Bankasına ceza gelmesi muhtemel. ABD ceza kesmemek için mutlaka Türkiye'den bir şeyler isteyecek. Bu normal. ABD bunun için kullanıyor bunu. ABD'nin 20-30 milyar dolar ile işi yok. ABD'nin bir amacı da siyaseten Türk hükümetini suçlamak. Bu işin devamında başka bir şey olacak. ABD diyor ki, 'bu delinen ambargo sonucunda elde edilen gelirler, paralar İran devrim muhafızlarının finansmanında kullanıldı.' İran devrim muhafızlarını da terörist olarak görüyor. Terörün finansmanına iş gider. İş gerçekten kritik."

Yazıyı kaleme aldığım dakikalarda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, her zamanki pişkin pişkin sırıtır fotoğrafıyla "ABD'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir, Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı'na bir bilgi ulaşmıştır" açıklaması yaptı. Demek ki, yazılı notaya tatmin edici yanıtı almışlar!.. Gerçekten, Zarrab'ın sağlığını çok mu düşünüyorlar acaba?..

Allah, herkese önce akıl sağlığı versin!..