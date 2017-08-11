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Devletin zirvesinden bayram tatili açıklaması

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Devletin zirvesinden bayram tatili açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışında Kurban Bayramı tatili hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Konuyu Salı günü Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceğiz. Orada bir karar vereceğiz. Toplumun bir kesimi 'çalışmaya devam edeceğiz' diyor, bir kesim de 'tatile devam edelim' diyor. Artısı eksisini ele alacağız. Benim bu konuda şahsi fikrim olmaz" diye konuştu.

BAKANLARDAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci dün konuyla ilgili "Onu Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız. Ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacak" demişti.

Üç gün önce de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye benzer bir soru yöneltilmiş, 10 gün olup olamayacağı sorulmuştu. Bakan, “Ülkemizin çalışıp üretmeye ihtiyacı var” diyerek, tatilin uzatılmaması yönünde görüş belirtmişti.

CUMHURBAŞKANI: "10 GÜN OLSUN TURİZM RAHAT EDER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı kurban bayramı tatili ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Şu anda tabii Hükümet bu 10 günü programına aldı çalışıyor. Hakikaten müsaitse turizm açısından olumlu olur. Turizm sektöründeki açığımızı suretle kapama fırsatı verir. Salı günü bakanlar kurulumuz var. Cumhurbaşkanlığında yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye umuyorum."

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