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DHKP-C'lilerin keşif görüntüsü ortaya çıktı

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DHKP-C'lilerin keşif görüntüsü ortaya çıktı
Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen DHKP-C üyesi teröristlerin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yaparken görüntüleri kameralara yansıdı.

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen DHKP-C üyesi teröristlerin 
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yaparken görüntüleri kameralara yansıdı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, AKP İl Başkanlığına yönelik saldırıyı, İçişleri Bakanlığının aranan teröristlerden Şerif. T. düzenlenen operasyonla yakalanmış, Bilgehan Karpat ise Muratlı'daki mesire alanda girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilmişti.

Teröristlerin yakalanmadan önce Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yaptıkları ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Karpat ve Şerif.T, emniyet müdürlüğü önünden 50'şer metre arayla geçiyorlar.

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