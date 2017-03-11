DHKP-C'ye Emniyet ile MİT ortak operasyon!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlileri 3 ilçede ortak operasyon düzenledi.

Sultangazi, Okmeydanı ve Küçükçekmece'de önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyonlarda E.E., S.K. ve S.C. yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi ifadesine başvurulmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette yapılan incelemesinde E.E.'nin 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan, S.C.'nin 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs' suçundan aranmasının bulunduğu belirlendi. S.K.'nın ise, DHKP-C ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında firari olarak arandığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.