Bugünkü YENİÇAĞ »

Didier Drogba Brezilya'ya

»
Didier Drogba Brezilya'ya
Fildişi Sahilli oyuncunun Brezilya’nın ünlü ekiplerinden Colin Kazım'ın yeni takımı Corinthians’la görüştüğü ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

MLS ekiplerinden Montreal Impact ile sözleşmesi sona eren Didier Drogba, Brezilyayolunda. Anlaşma sağlanırsa Drogba haftalık 30 bin Pound karşılığı 1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray’ın eski yıldızı yaptığı açıklamada “Futbol oynamak istiyorum. Bacaklarım, ben bir çocukken nasılsa halen öyleymiş gibi hissediyorum. Dizim geçen sezon biraz sıkıntı yarattı ancak şimdi iyiyim” dedi. Corinthians geçtiğimiz günlerde de bir diğer eski Galatasaraylı, Colin Kazım Richards’ı transfer etmişti.

 38 yaşındaki futbolcunun ismi bir ara Marsilya ile anılıyordu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Didier Drogba Brezilya'yaDidier Drogba Brezilya'yaAhmet Çalık Galatasaray’daAhmet Çalık Galatasaray’daErsan Gülüm yuvaya döndüErsan Gülüm yuvaya döndüBeşiktaş, Olcay Şahan transferini açıkladıBeşiktaş, Olcay Şahan transferini açıkladıTrabzonsporlu taraftar Fenerbahçe'nin kupasını çaldıTrabzonsporlu taraftar Fenerbahçe'nin kupasını çaldıVideo hakem uygulaması geliyorVideo hakem uygulaması geliyorYıldız oyuncu ayrılıyor mu?Yıldız oyuncu ayrılıyor mu?Yasin Öztekin'e af çıktı!Yasin Öztekin'e af çıktı!Lig TV tarih oluyorLig TV tarih oluyorÇinliler bu sefer de ona kancayı taktı!Çinliler bu sefer de ona kancayı taktı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti