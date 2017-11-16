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Didier Drogba Galatasaray'a dönüyor

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Didier Drogba Galatasaray'a dönüyor
Kulübe futbol aklı getirmek isteyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın eski yıldızını istiyor.

Mircea Lucescu'yu kulübün başına CEO olarak getirmek isteyen Dursun Özbek, bu hevesine ulaşamayınca geri adım atmıştı.

Fakat katıldığı canlı yayında "futbol aklı" hedefinden vazgeçmediğini itiraf etmişti. O dönemde Başkan Özbek'in hedefinin eski göz ağrısı Mathias Sammer olduğu gündeme gelmişti. Ancak Başkan Özbek'in kafasındaki ismin Didier Drogba olduğu konuşulmaya başlandı.

Özbek'in gelecek yıl futbolu bırakacağını açıklayan Drogba'ya sportif direktörlük konusunu açtığı ve olumlu dönüş aldığı belirtildi. Başkanın Mayıs ayında yeniden seçilmesi durumunda bu planını devreye sokacağı öğrenildi. 

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