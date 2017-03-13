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Dikkat; bütün bilgileriniz silinebilir!

Dikkat; bütün bilgileriniz silinebilir! 1
iOS 10.3 güncellemesi yayınlanmak üzere. Bu güncellemeyi iPhone`unuzu yedeklemeden yüklerseniz her şeyinizi kaybedebilirsiniz! Bakın iPhone`larda bu güncelleme geldiğinde ne değişecek?
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Yeni Çağ Gazetesi
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