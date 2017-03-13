Dikkat; bütün bilgileriniz silinebilir!

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iOS 10.3 güncellemesi yayınlanmak üzere. Bu güncellemeyi iPhone`unuzu yedeklemeden yüklerseniz her şeyinizi kaybedebilirsiniz! Bakın iPhone`larda bu güncelleme geldiğinde ne değişecek?
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