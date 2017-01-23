Diktatör başkan devleti soyup kaçtı!

Gambiya'nın eski devlet başkanı Yahya Jammeh'in ülkeyi terk ederken hazineden 11 milyon doları aşkın (yaklaşık 41 milyon TL) para aldığı iddia edildi.

Gambiya'nın koltuğu vermekte direnen ancak uluslararası baskı sonucunda yerini seçilmiş başkana vermeyi kabul eden eski lideri Yahya Jammeh hakkında flaş bir iddiaortaya atıldı.

AFP'nin haberine göre ülkeden ayrılan Jammeh'in ardından devlet kasasında 11 milyon dolardan fazla eksik olduğu öne sürüldü.

Ülkenin seçilmiş başkanı Adama Barrow'un danışmanı Ahmad Fatty yaptığı açıklamada uzmanların tam kaybı tespit edeceklerini söyledi.



Fatty, “Kasalar neredeyse boşaltılmış. Bu, Maliye Bakanlığı ve Gambiya Merkez Bankasıyetkilileri tarafından teyit edildi” dedi.

Jammeh ülkeyi terk ederken lüks otomobillerini ve eşyalarını kargo uçağı ile götürmüştü.



22 yıl iktidarda kalan Jammeh, yapılan seçimleri kabul etmemiş, ülkede OHAL ilan etmiş ancak Senegal'in askeri müdahale tehdidi sonucunda koltuğunu bırakmaya ikna olmuştu.