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Dilek Doğan davasında flaş karar

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Dilek Doğan davasında flaş karar
Mahkeme, sanık polis memuru Y.M.'nin "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi

İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen bir terör operasyonu sırasında polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

Yargılamanın yapıldığı İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis memuru Y.M.'nin "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Olay ve mahkemece sürecinde tutuklanmayan, yurtdışına çıkış yasağı getirilen polis memuru için mahkeme de tutuklama kararı vermedi.

Sarıyer'de 18 Ekim 2015'te baskın yapılan bir evde Dilek Doğan, polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Doğan'ın ölümünden sonra özel harekat polisi hakkında "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 26.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Önceki hafta yapılan duruşmada mütalaa veren savcı, sanık için 6 yıl hapis cezası istemişti. Daha önce silindiği öne sürülen görüntülerin izlendiği duruşmada Dilek Doğan'ın ailesi gözyaşlarını tutamayıp duruşmadan çıkmıştı.

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