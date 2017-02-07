Dilek Öcalan serbest bırakıldı

İstanbul Polisi, hakkında “Yakalama” kararı bulunan HDP Milletvekili Dilek Öcalan, Atatürk Havalimanı’ndaki gözaltına alınarak polis ekipleri tarafından adliyeye götürüldü. Adliyeye götürülen Dilek Öcalan, burada serbest bırakıldı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, ifade vermeye gitmediği için Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Pasaport kontrolü sırasında, Dilek Öcalan hakkında “yakalama” kararı olduğunu gören ekipler, HDP'li milletvekilini beklemeye aldı. Yargılandığı dava sebebiyle ifadesinin alınması için zorla mahkemeye götürülmesi talep edilen Öcalan, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Dilek Öcalan hakkında; güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl Viranşehir'deki cenazesine katıldığı ve burada örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, ifade vermeye gitmeyen Öcalan hakkında savunmanın alınması için “yakalama” kararı çıkarılmıştı. Dilek Öcalan'ın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Milletvekili Dilek Öcalan, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldı