Dilin kemiği yok ki

Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor:

-Rejimi değiştirmek istiyorlar...

Binali Yıldırım ne cevap veriyor:

-Elbet de tek adam olacak...

Allah'ın emri mi!?

* * *

Herkes ne diyor:

-Tek adamlık olmaz, değişikliğe HAYIR diyoruz...

AKP'liler ne diyor:

-Yeni yönetim sistemiyle her şey güzel olacak, değişikliğe evet diyoruz...

Ya sahtekârlığa...

Ona da evet diyorlar; sahtekârlıkları merhum Başbuğ Türkeş'e bile sahte afişlerle sığınmalarından belli...

* * *

Kılıçdaroğlu'ndan bir uyarı da Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a:

-Değişikliğe karşı çıkıp parlamentonun yetkileri kısıtlanamaz ve elinden alınamaz diyemiyor musunuz...

Diyemiyor, sessiz kalıyor...

Alışkanlık işte!

* * *

Haddini bilmez bir soytarı kalem de HAYIR'cılara "Oligarşi çocukları" diyor...

Ah şu edep; olmasa söylenecek çok lâf var da...

Kemiği olmasa da dilimiz varmıyor...

Bu herife onun ağzıyla karşılık veremiyoruz...

* * *

Bir gazete başlığı:

-FETÖ ile PKK aynı evde yakalandı...

Demek ki hainler hâlâ fuhuş halinde!

İkbal hırsı insana neler yaptırmaz

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Sırf Genel Başkanlık koltuğunda kalmak için AKP'ye yatan ve sıkı bir Evet'çi kesilen Devlet Bahçeli siyasal hayatının son günlerini yaşıyor.

Son tercihi yamaklık!

* * *

O kaldırsa bile yamaklığı MHP kaldıramaz...

Önünde sonunda öyle de olsa gidecek, böyle de olsa gidecek...

Kulakları çınlasın Tansu Çiller Hanımın; onun deyimiyle söyleyelim, ya gidecek, ya gidecek!

* * *

Gitmeden önce "Yakıp yıkayım da öyle gideyim" diye düşünmüş olmalı ki doğru yolu gösterenleri Merkez Disiplin'e sevk etti. Meral Akşener ve Ümit Özdağ MHP'den ihraç edildi. Mahkeme kararıyla geri dönen Dr. Sinan Oğan beklemede, Koray Aydın, Nuri Okutan, İsmail Ok ve Yusuf Halaçoğlu ise topun ağzında...

Bu arada DP ve BBP ile Hayır için görüşen vekillerin de Disiplin'e sevki gündeme geldi...

Onlar da "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" platformunda yer aldıkları için Merkez Disipline verilecekler...

* * *

Kimse MHP'nin, Türk Milliyetçiliği'nin, Ülkücülüğün ve siyasal hayatımızın, ikbal peşinde koşan ve bugüne kadar ülke adına hiçbir olumlu siyaset üretemeyen Bahçeli'den kurtulamayacağını düşünmesin...

Nasıl ki mahkeme kadıya mülk olmamışsa liderlik de Devlet Bey'e mülk olmayacaktır!

Çiller gibi seslenelim:

-Beyefendiiii, ya gideceksin, ya gideceksin!

DERKENAR

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Partiler referandum için bağlayıcı grup kararı alamaz. Dolayısıyla hür iradesiyle oy kullanacak vekil için parti disiplinine uymadı suçlaması yapılamaz. Bahçeli "Ben yaptım oldu" diyorsa o başka. Zaten bugüne kadar yapılmaması gereken her şeyi yapmadı mı... Sonuncusu, AKP'ye yaltaklanma. Bunun için grup kararı almak nedense aklına gelmedi.

Kurul nerede kuzum

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Başbakan Binali Yıldırım, Evet propagandası yaparken OHAL Şikâyet Kurulu'nun göreve başladığını, FETÖ soruşturması sürecinde mağdur duruma düşenlerin bu kurula başvurabileceğini açıkladı...

Bahse konu kurulun kuruluşu, 23 Ocak 2017 tarihli KHK'de yer aldı ama o gün bugün kurulamadı...

Başbakan ya durumdan habersiz, ya da yanlış bilgilendirilmiş...

Kısacası mağdur olanların başvuracağı kurul hâlâ ortada yok, dolayısıyla yargı süreci de başlamış değil...

Mağdur okurlarımın bilgisine arz!

Sakız çiğnemek yasaklanmalı

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Siyasal hayatımıza ilişkin literatürde aynı terane sürüyor:

-Bunlar onlara sövdü, onlar bunlara karşılık verdi...

Kim onlar, kim bunlar...

Siyasal literatürde yer alan onlar-bunlar bana göre ayrıştırmadan medet umanların ağzındaki sakızdır! Kutuplaştırmayı hızlandırmak için çiğneyip duruyorlar!

ANLAMLI SÖZLER

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Herkese güvenme, beyaz gülün bile siyah gölgesi vardır. (LA BRUYERE)