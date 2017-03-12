Dilipak: "Teşekkürler Merkel diye gazetelere ilan verirdim!"

Gazeteci - Yazar Dilipak, Yeni Akit Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında AKP'lilerin Merkel'e teşekkür mektubu yazıp, çiçek göndermesi gerektiğini ifade etti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Abudurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde Merkel'in Erdoğan ve AKP'ye eşsiz bir fırsat sunduğunu iddia etti. Dilipak yazısında şu ifadeleri kullandı: “Şu Merkel’in çıkışı, Erdoğan ve AK Parti’nin eline eşsiz bir fırsat verdi. Sadece Almanya değil, Avrupa değil, Türkiye’deki seçmenler üzerinde de son derece olumlu bir etki yaptı. AK Parti Merkel’e para verse bu kadar faydası olmazdı söyleyeceklerinin. Onun için AK Partililerin Merkel’e bir teşekkür mektubu ve çiçek göndermeleri gerek. Ben olsam “Teşekkürler Merkel” diye AK Parti gençliği adına gazetelere ilan verirdim…”