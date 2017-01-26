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Dilmen: "Türkiye 4 coğrafi bölgeden oluşur"

Dilmen: "Türkiye 4 coğrafi bölgeden oluşur"
Yeni anayasa referandumu için başlattığı 'evet' kampanyası ile gündeme gelen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in 6 yıl önce bir programda ortaya koyduğu 'bilgi dağarcığı' sosyal medyanın gündemine oturdu.
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