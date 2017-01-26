Dilmen: "Türkiye 4 coğrafi bölgeden oluşur"

Yeni anayasa referandumu için başlattığı 'evet' kampanyası ile gündeme gelen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in 6 yıl önce bir programda ortaya koyduğu 'bilgi dağarcığı' sosyal medyanın gündemine oturdu.