Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Dilmen: "Türkiye 4 coğrafi bölgeden oluşur"
Dilmen: "Türkiye 4 coğrafi bölgeden oluşur"
Yeni anayasa referandumu için başlattığı 'evet' kampanyası ile gündeme gelen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in 6 yıl önce bir programda ortaya koyduğu 'bilgi dağarcığı' sosyal medyanın gündemine oturdu.
26 Ocak 2017 Perşembe 13:07
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Dilmen: "Türkiye 4 coğrafi bölgeden oluşur"
Arzu Erdem, MHP'li vekillerin pullarını böyle toplamış
'Evet'çiler için Aykut Kocaman ne dedi?
Ankara'da polise ateş açıldı
"Ülkücüyüm diyenler, MHP'liyim diyemiyor"
Başbakan'dan referandum tarihi açıklaması
Müsavat Dervişoğlu: MHP'de yüzde 75'lerin çok üzerinde 'hayır' çıkacak
Abdülkadir Selvi: TSK, Irak'a girecek
Kılıçdaroğlu’dan Kurtulmuş’a sert tepki tepki
Kurtulmuş'tan skandal 'Başkanlık' açıklaması
"Türkiye laiktir, laik kalacak!"
Nusaybin'de iki grup çatıştı! 2 ölü 5 yaralı
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
Şehit Yusufiyeli Cengiz Akyıldız
"Fenerbahçe'nin yüz karası"
Başkanlık için 'Evet'e büyük tepki!
ÇOK OKUNANLAR
"Şeytan" sahaya inmiş!..
Karanlıktan aydınlığa
Ümit Özdağ: Türk milletine terörle şantaj yapılıyor
Suç, halkoyuna sunulursa ne olur?
Seçmenin yüzde 58'i 'hayır' diyor
Geçti Bor'un pazarı
Referandum sandığı OHAL'de kuruluyor
Bedel ödeyen sendika: Türkiye Kamu-Sen
Başbuğ: Başkanı 'tek adam' durumuna sokarsınız
Kim öle, kim kala...
Referanduma giderken anket terörü
Bozdağ referandum için kesin tarih verdi
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
"Şeytan" sahaya inmiş!..
Karanlıktan aydınlığa
Ümit Özdağ: Türk milletine terörle şantaj yapılıyor
Suç, halkoyuna sunulursa ne olur?
Seçmenin yüzde 58'i 'hayır' diyor
Geçti Bor'un pazarı
Referandum sandığı OHAL'de kuruluyor
Bedel ödeyen sendika: Türkiye Kamu-Sen
Başbuğ: Başkanı 'tek adam' durumuna sokarsınız
Kim öle, kim kala...
Referanduma giderken anket terörü
Bozdağ referandum için kesin tarih verdi
Şeytan'a uymayın!
Aydınlı Giyim'e kayyum
Dilmen 2013 yılında böyle konuşmuştu!
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.