Dilmen: "Türkiye 4 coğrafi bölgeden oluşur"

Yeni anayasa referandumu için başlattığı 'evet' kampanyası ile gündeme gelen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in 6 yıl önce bir programda ortaya koyduğu 'bilgi dağarcığı' sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Nisan ayında yapılması öngörülen yeni anayasa referandumu için sosyal medyadan bir video yayınlayarak ‘evet’ kampanyası başlattı. Kampanyaya futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile şarkıcı Murat Boz da destek verdi. Önceki gün başlayan kampanya sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Evetçilere hayırcılar da twittleriyle karşılık verdi. Tartışmalar eşliğinde devam eden kampanya sosyal medyayı ikiye böldü.

GÖZLER KAMPANYAYI BAŞLATAN RIDVAN’A ÇEVRİLDİ

Sosyal medyadaki referandum tartışması bugün farklı bir noktaya evrildi. Karşı atakta bulunan ‘hayırcılar’ anayasa değişikliği gibi tamamen hukuki ağırlıklı bir konuda, Türkiye’nin gündemine oturan bir ‘kampanyaya’ imza atan Dilmen’i mercek altına aldılar. Ortaya ise çok konuşulacak detaylar çıktı.

COĞRAFYA BİLGİSİ ŞAŞIRTTI

Habertürk TV’de o dönem Pakize Suda’nın sunduğu programa Ordu’daki devletin erkanının da katıldığı bir toplu açılış töreninde yakalanan Rıdvan’a sorulan basit coğrafya soruları ve onun verdiği cevaplar ti’ye alındı. 2011 yılında Ordu’da çekilen programda Pakize Suda programının formatı gereği ayaküstü basit bir coğrafya sorusu yöneltiyor. Suda’nın “Türkiye hangi yarım kürededir” sorusuna ise ünlü futbol yorumcusu ‘gülerek’ yanıt veremiyor. Suda’nın “Türkiye kaç coğrafi bölgeden oluşur’ şeklindeki ikinci sorusuna ise, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 7 coğrafi bölgesi bulunan Türkiye’nin; 5 bölgesinde (Ege, Marmara, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz) görev yapan Dilmen bu kez “dört” diye yanıt veriyor.