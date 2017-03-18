Dilmen’den Aziz Yıldırım’a tepki

Spor Toto Süper Lig 25.haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Atiker Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından NTVSpor ekranlarında Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçının sonunda değerlendirmelerde bulundu. Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

“Maçı Fenerbahçeli arkadaşlarla birlikte izledik ‘sert gir’ dediler yayına bence gerek yok. Fenerbahçe’nin kadro kalitesi yetmeyebilir katılıyorum ama kendi sahasında 7 maç kazanamamış 13 maçın… Daha liglerin bitimine 13-14 hafta kala oyuncu bu teknik direktörle çalışılmayacağını biliyor. Havlu atmış durumdalar angarya olarak görüyorlar. Bu formanın bu kadar ucuzlaması…”

“Şu soruyu sorduruyorlar Anadolu takımlarının büyük oyuncuları mı bunlar? Büyük takımların küçük oyuncuları oluyorlar buralara gelince… Taraftar da artık inandı ki olmayacak yani. 9 bine kadar düştü.”

YÖNETİME TEPKİ

“Volkan Şen mesela kafa gitmiş durumda moralsiz. Öndeki hiçbir oyuncu banko değil Lens dışında. Aynı şeyleri söylemekten sıkıldı. Antrenör biliyor ki burada işim bitti. Aziz Yıldırım Fenerbahçe’ye çok şey katmıştır ama artık görünen köy kılavuz istemez. Anahtar teslim bırakacaksınız. Yıldırım yarın gitse çoğu taraftar üzülmez ama Fenerbahçe adına önemli bir başkandır. Bundan 30-40 yıl sonra iyi anılacaktır.”

“Aziz Yıldırım futbol takımıyla ilgili son 2 yıldır yaptığı şeyleri bir Fenerbahçeli olarak beğenmiyorum. Başarıda malzemeciden başkana kadar deniyor ee başarısızlıkta? Naim Süleymanoğlu musun futbolcu musun Aatıf? Koşamıyorsun.”

FENERBAHÇE-KOCAMAN İDDİASI

“Ahmet Başkan’la Aykut Kocaman kendi aralarında konuştuktan sonra kamuoyuna duyurulmalı bu. Aykut hocaya soracaklardır… Ben yine sözümün arkasındayım görüntü şu; Fenerbahçe Aykut Hoca’yla anlaştı Konyaspor da önümüzdeki yıl kendi hocasını belirlemiştir.”