Dilmen'den büyük gaf!

Lukas Podolski'nin milli takımı bırakma kararını unutan Dilmen, "Podolski Almanya Milli Takımı için kendini hazırlıyor" dedi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Lukas Podolski’yi eleştirirken büyük gafa imza attı.



Lukas Podolski’nin Almanya Milli Takımı’na veda ettiğinden bihaber olan Dilmen, “Podolski Almanya Milli Takımı’na diri tutmak için hazırlıyor kendini.” diye konuştu.

Milli takıma veda edeceğini açıklayan Podolski, 22 Mart 2017’de oynanacak olan İngiltere maçında milli formayı bırakacak.

Taraftarın Podolski’den çok şey beklememesi gerektiğini ifade eden Dilmen, Lige 16 hafta kala senin santrforun transfer olmuş.

Podolski Türkiye’de zaman geçiriyor şimdi. Japonya’ya hazırlıyor kendini. Top gelirse 1-2 vurur.

Podolski Almanya Milli Takımı’na diri tutmak için hazırlıyor kendini” diye konuştu.



