Dimes'ten FETÖ açıklaması

Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., eski Finans ve Mali İşler Müdürü Ayhan Şahin’in tutuklanmasının ardından açıklama yaptı.

Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., eski Mali İşler Müdürü Şahin’in şirketle ilişiğinin kesildiğini ve tutuklandığını belirterek, “Söz konusu kişinin asılsız iddiaları ile ilgili olarak yasaların gerektirdiği adımlar, kararlılıkla atılmıştır ve atılmaya devam edilecektir” açıklamasında bulundu.

Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., eski Finans ve Mali İşler Müdürü Ayhan Şahin’in tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Dimes eski Mali İşler müdürü Şahin hakkında basında yer alan ve son yılların en büyük yolsuzluklarından biri olarak yansıtılan haberlerin ardından şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“60 yıla yakın bir süredir Türkiye ekonomisi ve toplum için değer üreten kurumumuz, tüm faaliyetlerini yasalara ve ahlaki ilkelere tavizsiz bir uyum içerisinde yürütmektedir.

Kurumumuza karşı işlemiş olduğu, emniyeti suistimal ve diğer mali suçlara yönelik, bizzat kendisinin ikrarı ve suçun varlığını gösteren delillerin mevcudiyeti neticesinde, şirketimizle ilişiğini keserek; hakkında şikâyetçi olduğumuz eski Finans ve Mali İşler Müdürünün, tutuklanmasına sayın mahkemece karar verilmiş olup, tutukluluk hali devam etmektedir.

Söz konusu kişinin, bu aşamadan sonra başlayan; sadece kurumumuzu değil, adli ve idari makamların itibarını da hedef alan asılsız iddiaları ile ilgili olarak da, yasaların gerektirdiği adımlar, kararlılıkla atılmıştır ve atılmaya devam edilecektir.

Kurumumuz faaliyetleri her zaman olduğu gibi kararlılık ve disiplinle sağlıklı bir şekilde devam etmektedir.”