Bugünkü YENİÇAĞ »

Din adamından skandal sözler: "Baba, evlilik dışı kızıyla evlenebilir"

»
Din adamından skandal sözler: "Baba, evlilik dışı kızıyla evlenebilir"
El Ezher Üniversitesi’nden Mısırlı din adamı Mazen el-Sersawi, skandal sözlere imza attı. El-Sersawi bir erkeğin evlilik dışı doğan çocuğuyla evlenebileceğini ve babanın bu şekilde doğmuş kızıyla birlikte olabileceğini söyledi.

İngiliz Daily Mail ve Al Araby'nin haberine göre Mazen el-Sersawi, görüşünü İmam Şafi'ye dayandırdı. 

Şafi'ye göre evlilik dışı (zina) doğan çocuğun atasının belirsiz olduğunu iddia eden Sersawi, bu durumda babanın evlilik dışı doğan kızının resmen kızı sayılamayacağını söyledi.

Bu durumun sonucu olarak da babanın evlilik dışı kızıyla evlenmesinin helal olduğunu savundu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Cavit Çağlar, Putin'den dostluk nişanı aldıCavit Çağlar, Putin'den dostluk nişanı aldıDin adamından skandal sözler: "Baba, evlilik dışı kızıyla evlenebilir"Din adamından skandal sözler: "Baba, evlilik dışı kızıyla evlenebilir"Ayrılıkçı ve teröristlerin sığınağı BelçikaAyrılıkçı ve teröristlerin sığınağı Belçikaİsrail ordusu Suriye'ye girmeye hazırlanıyorİsrail ordusu Suriye'ye girmeye hazırlanıyorLübnan Başbakanı istifa ettiLübnan Başbakanı istifa ettiABD’li Bloomberg News'ten çok kritik iddiaABD’li Bloomberg News'ten çok kritik iddiaKatalan lider İspanya'da yargılanmak istemiyorKatalan lider İspanya'da yargılanmak istemiyorAlmanya ve ABD, Yunanistan'da tatbikat yapacak!Almanya ve ABD, Yunanistan'da tatbikat yapacak!Katalan liderle ilgili yakalama kararıKatalan liderle ilgili yakalama kararıİran'da terör saldırısı: 8 asker hayatını kaybettiİran'da terör saldırısı: 8 asker hayatını kaybetti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti