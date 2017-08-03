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Dink davasında savcı 4 isim için tahliye

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Dink davasında savcı 4 isim için tahliye
Hrant Dink davasında mahkeme 4 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Ogün Samast ile fotoğraf çektiren 4 jandarma görevlisinin tahliyesi istenmişti.

Hrant Dink cinayeti davasında, o dönem Samsun’da Ogün Samast ile fotoğraf çektiren 4 jandarma görevlisi tahliye edildi.
Hrant Dink cinayetinde 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, dönemin samsun jandarma görevlileri Murat Bayrak, Yüksel Avan, Birol Ustaoğlu ve Atilla Güçoğlu’nun tahliyesini istemişti.

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