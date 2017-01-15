Diriliş Ertuğrul'un afişleri Katar sokaklarında

Katar Medya Yönetim Kurumu ile TRT arasında imzaların atılması sonrası Başkent Doha sokaklarında 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin reklam afişleri asıldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisi, 16 Ocak'tan itibaren Arapça olarak Qatar TV ekranında izleyicileriyle buluşacak.

Katar Medya Yönetim Kurumu ile TRT arasında telif hakkı konusunda imzalanan anlaşma sonucu başrolde Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisi Katar'da yayınlanmaya başlayacak. Ülkenin Başkent Doha sokaklarında şimdiden dizinin reklam afişleri asıldı.

Katar Medya Yönetim Kurumu Başkanı Abdurrahman bin Hamad, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, dizinin pazartesi gününden itibaren Arapça dublajıyla ekranlarda olacağını duyurmuştu.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok hayranı olan dizi 16 Ocak'ta Arapça olarak ekranlara gelecek. TRT Genel Müdürü Şenol Göka da geçen yıl yaptığı bir açıklamada, 60 civarında ülkeden yatırımcıların, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin kendi ülkeleriyle ilgili yayın haklarını satın almak için kendilerine başvurduğunu bildirmişti.