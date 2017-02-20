Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Dış güçler Başkanlığa neden destek veriyor?

Dış güçler Başkanlığa neden destek veriyor?
Gazetemiz yazarlarından Tuncay Mollaveisoğlu'nun Tele 1'de canlı yayın konuğu olan, AKP kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener başkanlık sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tuncay Mollaveisoğlu'nun Tele 1'de sunduğu Anında Manşet programına katılan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, "Dış güçler neden başkanlığa destek veriyor?" diyerek çarpıcı iddialarda bulundu.

"Türkiye bir tuzağa çekiliyor" diyen Şener "İsrail destekliyor, AB her konuda itiraz eder buna itiraz etmiyor, Amerika destekliyor, Rusya resmen açıkladı desteklediği bir de bu açıdan bakın. Niye bütün dış güçler böylesi ucube bir yönetimi destekliyor?" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Dış güçler Başkanlığa neden destek veriyor?
Dış güçler Başkanlığa neden destek veriyor?
MHP'nin 'evet' programında Erdoğan posterleri
MHP'nin 'evet' programında Erdoğan posterleri
Atila Kaya'dan referandum açıklaması
Atila Kaya'dan referandum açıklaması
Mustafa Destici'den referandum açıklaması
Mustafa Destici'den referandum açıklaması
Erdoğan'dan Fethi Sekin üzerinden 'evet' propagandası
Erdoğan'dan Fethi Sekin üzerinden 'evet' propagandası
Adnan Oktar'dan referandum açıklaması
Adnan Oktar'dan referandum açıklaması
Saadet Partisi'nden çok sert Başkanlık sistemi eleştirisi
Saadet Partisi'nden çok sert Başkanlık sistemi eleştirisi
Cemaat, Erdoğan propagandası yapan imamı dışarı çıkardı
Cemaat, Erdoğan propagandası yapan imamı dışarı çıkardı
Erdoğan: Kandil'le beraber 'hayır' diyenler onlarla aynı değil mi?
Erdoğan: Kandil'le beraber 'hayır' diyenler onlarla aynı değil mi?
Referandumda "hayır" çıkarsa iç savaş çıkar!
Referandumda "hayır" çıkarsa iç savaş çıkar!
Salonda 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları
Salonda 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları
Ülkücüler 'hayır' için buluştu
Ülkücüler 'hayır' için buluştu
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • İki sene oldu... Fırat Yılmaz Çakıroğlu
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 20 02 2017
  • Trabzon'da öğrenci evinde darp edilen kız konuştu
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti