Dış güçler Başkanlığa neden destek veriyor?

Gazetemiz yazarlarından Tuncay Mollaveisoğlu'nun Tele 1'de canlı yayın konuğu olan, AKP kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener başkanlık sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tuncay Mollaveisoğlu'nun Tele 1'de sunduğu Anında Manşet programına katılan eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, "Dış güçler neden başkanlığa destek veriyor?" diyerek çarpıcı iddialarda bulundu.

"Türkiye bir tuzağa çekiliyor" diyen Şener "İsrail destekliyor, AB her konuda itiraz eder buna itiraz etmiyor, Amerika destekliyor, Rusya resmen açıkladı desteklediği bir de bu açıdan bakın. Niye bütün dış güçler böylesi ucube bir yönetimi destekliyor?" dedi.