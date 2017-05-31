Bugünkü YENİÇAĞ »

Dış ticaret açığı 4 milyar 945 milyon dolar

»
Dış ticaret açığı 4 milyar 945 milyon dolar
Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar, ithalatı yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu. Bu ayda dış ticaret açığı yüzde 16,7 artarak 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar, ithalatı yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu. Bu ayda dış ticaret açığı yüzde 16,7 artarak 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Dış ticaret açığı 4 milyar 945 milyon dolarDış ticaret açığı 4 milyar 945 milyon dolarMaliye Bakanı kesin konuştu: Uzatılmayacak!Maliye Bakanı kesin konuştu: Uzatılmayacak!Dolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?Türkiye, Rusya'dan vergisiz tarım ürünü ithalatı sınırlamasını kaldırdıTürkiye, Rusya'dan vergisiz tarım ürünü ithalatı sınırlamasını kaldırdıBossa el değiştiriyorBossa el değiştiriyorPetrol Ofisi satıldıPetrol Ofisi satıldıBMW fabrikalarında üretim durduBMW fabrikalarında üretim durduVergi daireleri 24:00’a kadar açıkVergi daireleri 24:00’a kadar açıkBorsa neden yükseliyor?Borsa neden yükseliyor?Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklamasıMüezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti