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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması
10. Türk-İtalyan Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin "Benim hava savunma sistemimi kurmam lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Türk-İtalyan Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin Avrupa ve NATO'dan uzaklaşıp Rusya'ya yakınlaşmasının söz konusu olmadığını söyledi.

MÜTTEFİKLERİMDEN ALAMIYORUM

Çavuşoğlu, "Son zamanlarda NATO müttefiki olan ülkelerden bazıları basit silahlar dahil ihtiyacımız olan savunma sistemlerini Türkiye'ye vermemek için ciddi bir direnç gösteriyor. Benim hava savunma sistemimi kurmam lazım. Müttefiklerimden de alamıyorum. O zaman mutlaka başka bir yerden almak durumundayım. Acil ihtiyacım var" dedi.

TÜRKİYE RUSYA'YA DOĞRU GİTMİYOR

Bir Rus uçağının Türkiye-Suriye sınırında düşürülmesinin ardından Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulması üzerine pek çok Avrupa ülkesinin bu ilişkinin düzeltilmesi gerektiğini belirttiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şimdi ise yakınlaşan ilişkilerin eleştirildiğini belirtti ve "Türkiye, Avrupa ve NATO'dan uzaklaşıp Rusya'ya doğru gitmiyor, böyle bir şey yok...Türkiye bir yere kaymıyor, Avrupa ülkeleriyle bir problemimiz yok" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin farklı ülkelerle geliştirdiği ilişkilerin birbirine alternatif değil, birbirinin tamamlayıcısı olduğunu da ifade etti. 

NATO TARTIŞMASI

Geçen hafta Norveç'teki bir NATO tatbikatında düşman hedefleri arasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ınisimleri kullanılmış, Türkiye tatbikattan çekilme kararı vermişti. Bunun üzerine NATO yetkilileri Türkiye'den özür dilemişti. ABD'nin yanı sıra Almanya ve Hollanda gibi ülkelerle sorunlar yaşanması,
Türkiye'nin Suriye konusunda ise Rusya ile yakın işbirliğiiçinde çalışması Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşarak Rusya'ya yakınlaştığı yorumlarına neden olmuştu.

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