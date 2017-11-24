Dışişleri Bakanlığı: "Derin bir teessürle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin, mesnetsiz suçlamalarla ‘terör örgütü’ olarak ilan edilmesini derin bir teessürle karşıladık” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin ‘terör örgütü’ olarak ilan edilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

“Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından yayınlanan ortak bildiriyle, Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin, mesnetsiz suçlamalarla ‘terör örgütü’ olarak ilan edilmesini derin bir teessürle karşıladık” diyen Bakanlık, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak bu adımı, sadece İslam karşıtı çevrelere hizmet edecek vahim bir yanlış olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Müslümanlar arasındaki dayanışma ihtiyacının arttığını vurgulayan Bakanlık, açıklamasının devamında “Hiçbir terör olayına bulaşmamış alimleri çatısı altında toplayan böyle bir kuruluşun terör örgütü olarak ilan edilmesini, medeniyetimizin ilim-irfan geleneğine aykırı bir tutum olarak görüyoruz.

Yanlış bir değerlendirmeden kaynaklandığını ümit ettiğimiz bu tasarruftan bir an önce vazgeçilerek, Dünya Müslüman Alimler Birliği’ne ve bu çatı altında bir araya gelen alimlerimize hak ettikleri saygının gösterilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.