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Dışişleri Bakanlığı'ndan Barcelona açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Barcelona açıklaması
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Barcelona’da yapılan terör saldırılarının en güçlü şekilde lanetlendiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Terör belasının gaddar yüzünü bir kez daha ortaya seren ve tüm insanlığı hedef alan bu menfur saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dostumuz ve müttefikimiz İspanya’yla terörizme karşı mücadelede dayanışma içinde olduğumuzu ve gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.”

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