Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin dünkü açıklamalarına sert bir dille yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'AB'nin basiretsiz açıklaması ülkemiz için bir değer taşımamaktadır' denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ile krizin ardından AB'nin yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Yanıtta, "AB'nin basiretsiz açıklamaları bir değer taşımıyor. AB'nin Hollanda'nın arkasında durması vahim." ifadelerine yer verildi.