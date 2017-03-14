Bugünkü YENİÇAĞ »

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki!

»
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı, AB'nin dünkü açıklamalarına sert bir dille yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'AB'nin basiretsiz açıklaması ülkemiz için bir değer taşımamaktadır' denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda ile krizin ardından AB'nin yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Yanıtta, "AB'nin basiretsiz açıklamaları bir değer taşımıyor. AB'nin Hollanda'nın arkasında durması vahim." ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki!Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki!Murat İde: Bu tezgahı bile bile sussa mıydım?Murat İde: Bu tezgahı bile bile sussa mıydım?Özdil'den bomba iddia!Özdil'den bomba iddia!Kurtulmuş: Bu mu yaptırım?Kurtulmuş: Bu mu yaptırım?Erdoğan'dan Merkel'e sert sözlerErdoğan'dan Merkel'e sert sözlerBu ateş büyüyecekBu ateş büyüyecekBatı Ankara'yı sildiBatı Ankara'yı sildiBaşkanlık, demokrasi ve kalkınmaya engeldirBaşkanlık, demokrasi ve kalkınmaya engeldirFeyzioğlu'ndan çok sert açıklamaFeyzioğlu'ndan çok sert açıklamaErdoğan: 'Hayır' demek teröre destek vermektirErdoğan: 'Hayır' demek teröre destek vermektir
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti