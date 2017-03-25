Dışişleri, İsviçre Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı
İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 'Kill Erdogan' yani 'Erdoğan'ı öldür' yazılı pankart büyük tepki çekti. Yaşanan bu olay üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçi Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İsviçre’nin başkenti Bern’de düzenlenen “Hayır” mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef gösterildi. Mitingde, Erdoğan’ın fotoğrafıyla “Kill Erdogan (Erdoğan’ı öldür)” pankartı açıldı. Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan’ın fotoğrafı ve “Erdoğan’ı öldürün” yazısı yer aldı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Dışişleri Bakanlığı, Bern’de düzenlenen gösteride açılan pankart sonrası harekete geçti. Bakanlık, İsviçre’nin Ankara Büyükelçi Yardımcısını Dışişleri’ne çağırdı.
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