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Dışişleri'nden seyahat uyarısı

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Dışişleri'nden seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'nca son gelişmeler çerçevesinde, Kenya'da bulunan veya Kenya'ya seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik güncel seyahat ve güvenlik duyurusuyla ilgili bir açıklama yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kenya’nın bazı bölgelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve terör olayları nedeniyle Türk vatandaşlarının Kenya’nın Mandera, Lamu, Garissa ve Tana River vilayetlerine seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’nın Kenya’ya yönelik seyahat uyarısı şöyle:

“Kenya’nın Lamu, Garissa ve Tana River Vilayetleri’nin belirli bölgeleri, Kenya İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruyla tehlikeli bölge ilan edilmiş ve 9 Ekim 2017 tarihine kadar, saat 18:30-06:30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştır. Bu uygulama vilayetlerin tamamı için değil, belirli bölgeleri için geçerli olup, sözkonusu bölgelerin listesi Nairobi Büyükelçiliğimizin internet sayfasında (http://nairobi.be.mfa.gov.tr/) yer alan duyurularda yer almaktadır. Kenya’nın Mandera Vilayeti’nde de sokağa çıkma yasağı halen 19:00-05:00 saatleri arasında uygulanmaktadır.

Sözkonusu gelişmeler ışığında, vatandaşlarımızın bu aşamada zorunlu kalmadıkça Kenya’nın Mandera, Lamu, Garissa ve Tana River Vilayetleri’ne seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen sözkonusu bölgelerde bulunan veya bu bölgelere seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın ise, sokağa çıkma yasağına uymaları, şahsi güvenlikleri açısından her türlü önlemi almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları ve her koşulda müteyakkız olmaları önem arzetmektedir. Vatandaşlarımıza bu çerçevede, Bakanlığımız ve Nairobi Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarı ve duyuruları dikkatle takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Kenya’da bulunan vatandaşlarımızın, aşağıda irtibat bilgileri kayıtlı Nairobi Büyükelçiliğimiz ile Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür”

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