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Dişlerimize en çok zarar veren 11 besin

Dişlerimize en çok zarar veren 11 besin 1
Patlamış mısır: Bu düşük kalorili atıştırmalık özellikle film izlerken çok iyi gidiyor. Fakat dişlerimiz için pek de uygun bir atıştırmalık değil. Kabuklar diş etlerinizin altında sıkışabilir ve apselere neden olabilir.
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