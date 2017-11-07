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Diyanet İşleri açıkladı: Suriyeli imamlar geliyor!

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Diyanet İşleri açıkladı: Suriyeli imamlar geliyor!
Diyanet İşleri Başkanlığı, Geçici Korunanların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik kapsamında 100 Suriyeli'nin din hizmeti sunmak üzere istihdam edileceğini açıkladı.

Habertürk gazetesinin haberine göre, genel müdürlüğün özellikle geçici koruma merkezlerinde kalan Suriyelilere yönelik çeşitli faaliyetler yapmayı düşünüyor.

Buna göre, geçici barınma merkezlerinde sığınmacıların dini sorularına cevap vermek ve sosyal konularda yardımcı olmak amacıyla dini danışma büroları açılacak.

Geçici Korunanların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik kapsamında Suriyeli 100 kişi sığınmacılara yönelik din hizmeti sunmak üzere istihdam edilecek.

500 sığınmacı çocuk ve gençle Türkiye’nin dini, kültürel ve tarihi dokusu hakkında fikir edinmeleri için Edirne, İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Kayseri, Amasya, Sivas, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin şehirlerine geziler düzenlenecek.

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