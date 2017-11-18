Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Huriye Martı atandı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı'nın atandığını duyurdu.

Türkiye'de ilk defa Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na bir kadın atandı. Prof. Dr. Huriye Martı pazartesi görevine başlayacak.

Kararı duyuran Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız,

Diyanet İşleri Başkanımız, hep birlikte yapılan istişareler sonucunda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır. Vekaleten atama kararını imzaladık. İnşallah Pazartesi günü görevine başlayacak" dedi.