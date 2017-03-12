Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Papa'ya çağrı

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Başta Papa Franciscus olmak üzere batıdaki bütün din adamlarını, kilise mensuplarını, İslamofobik kin, öfke ve nefrete karşı ses vermeye davet ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, ödül alacak iyilik kahramanlarıyla birlikte yükseltecekleri iyiliklerin, başta Hollanda olmak üzere, batı muhitlerinde akıl tutulmasına yol açan İslamofobik nefretlerin doğurduğu bütün kötülüklerin ortadan kalkmasına vesile olmasını diledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da maruz kaldığı tutumu hukuksuzluk ve nezaketsizlik olarak niteleyen Görmez, şöyle devam etti:

"Bunu, bir din gönüllüsü olarak reddediyorum. Daha dün aynı hukuksuzluk, 40 yıldır yurt dışındaki millet varlığımızın dini ve manevi hayatına hizmet eden, her biri aynı zamanda birer barış elçisi olarak birlikte yaşama ahlak ve hukukundan taviz vermeyen din gönüllülerimize karşı yapıldı. Akla hayale gelmeyecek yalan ve iftiralarla casus ilan edilip evlerine baskınlar düzenlendi. Daha birkaç yıl önce bu nefrete öncülük yapan siyasetçi, 'eğer İslam Peygamberi hayatta olsa, Hollanda’dan vize istese vermezdim' diyecek kadar ileri giden bu insanlara, İslam’ın rahmet Peygamberinin insanlığa takdim ettiği rahmet eczanesinden nasip alarak şifayab olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Buradan, bu iyilik salonundan, iyilik toplantısından, başta Papa Franciscus olmak üzere, batıdaki bütün din adamlarını, kilise mensuplarını İslamofobik kin, öfke ve nefrete karşı ses vermeye davet ediyorum."

Uluslararası İyilik Ödülleri

Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" kapsamında bu yıl 4'ü Türkiye'den, 3’ü de başka ülkelerden olmak üzere 7 kişiye iyilik ödülü verildi.

Ödüle layık görülenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende ödüllerini aldı.

Bu kapsamda, Amerika'dan Suzanne Barakat, Pakistanlı Muhammed Eyüp, Filistinli Janna Jihad, Türkiye'den de Cavit ve Hafize Etleç çifti, Merve Çirişoğlu, Yahya Kamçı, Mustafa Göçer, ödüle layık görüldü.

Bu arada, "Filistin'in en küçük gazetecisi" olarak bilinen Janna Jihad ödülünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Ödülü almasından dolayı "Özgür Filistin" mesajı veren Jihad, zafer işareti yaptı. Bunun üzerine Erdoğan kendisine eliyle göstererek, "Öyle değil, Rabia işareti yapacaksın" dedi. Ardından Erdoğan ve Jihad birlikte bu işareti yaptı.