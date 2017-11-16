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Diyanet İşleri Başkanlığı: Müftüler henüz nikah kıyamaz

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Diyanet İşleri Başkanlığı: Müftüler henüz nikah kıyamaz
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde müftünün nikah kıymasının ardından Diyanet İşleri Bakanlığı açıklamada bulunarak, müftülerin İçişleri Bakanlığı'nca yetkilendirildikten sonra nikah kıymaya başlayacaklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'nca yetki verilmeden müftülüklerce resmi nikah kıyılmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na, yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verileceği hükmünün eklendiği belirtildi.

Ancak bu konuda İçişleri Bakanlığından henüz bir yetkilendirme ve görevlendirme işleminin yapılmadığına işaret edilen açıklamada, "İlgili bakanlık ile başkanlığımız arasında konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla İçişleri Bakanlığı tarafından müftülüklerimize yetki verilmeden resmi nikah kıyılması mümkün bulunmamaktadır. Yetkilendirme işlemleri konusunda başkanlık tarafından müftülüklerimize ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Başkanlığımızdan gelecek bilgilendirme sonrasında müftülüklerimiz resmi nikah işlemlerine başlayacaklardır. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile müşterek eğitim programı çalışması, uygulamalar konusunda kılavuz el kitabı hazırlanması planlanmaktadır."

DÜN NİKAH KIYILMIŞTI

Dün Diyarbakır Bismil'de düzenlenen toplu nikah töreninde bir çiftin nikahını Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş kıymıştı.

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