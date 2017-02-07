Bugünkü YENİÇAĞ »

Diyanet o imamlar hakkında açıklama yaptı

»
Diyanet o imamlar hakkında açıklama yaptı
İstanbul Belediyesi Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli 11 imam referandumda 'Evet' diyeceklerini belirten bir video çekti ve sosyal medyada paylaştı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hsabı Diyanet@diyanetbasin'dan yapılan açıklamada, "'Referandumda evet diyen imamlar' şeklinde sosyal medyada yer alan cübbeli ve sarıklı kişilerin Başkanlığımızla bir ilgisi yoktur" denildi.

Öte yandan, geçtiğimiz Cuma günü de Ümraniye İmes Sanayi imamı Hüseyin Güleç, vaaz sırasında referandumda 'Evet' propagandası yaptığı ve cemaatin tepkisini aldığı ses kaydı da sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.

  • Yorumlar 8
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    4 bin 464 kişi meslekten ve memuriyetten ihraç edildi4 bin 464 kişi meslekten ve memuriyetten ihraç edildiYok olmak…Yok olmak…Kurt Dağı'ndan görünen Astana gerçeği!..Kurt Dağı'ndan görünen Astana gerçeği!..Erbakan'ı fon yıktıErbakan'ı fon yıktıKıbrıs'ta hata sonumuz olurKıbrıs'ta hata sonumuz olurDiyanet o imamlar hakkında açıklama yaptıDiyanet o imamlar hakkında açıklama yaptıO ilçede okullar tatil edildiO ilçede okullar tatil edildiBinali Yıldırım'ın korumaları gaziyi darp etti iddiasıBinali Yıldırım'ın korumaları gaziyi darp etti iddiasıErdoğan-Trump görüşmesiErdoğan-Trump görüşmesiEmniyet Müdür Yardımcısı'na uyuşturucudan tutuklama talebiEmniyet Müdür Yardımcısı'na uyuşturucudan tutuklama talebi
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti