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Diyanet'in kitabında Gülen referans gösteriliyor

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Diyanet'in kitabında Gülen referans gösteriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu üyeliğine Bakanlar Kurulu kararıyla 2008 ve 2015 yıllarında atanan Prof. Dr. İbrahim H. Karslı'nın kaleme aldığı 'Kur'an'ı Anlamaya Giriş' kitabında Fetullah Gülen'e yer verildiği ortaya çıktı.

Kitabın kaynakça bölümünde Gülen'in 'Kur'an'ın Altın İkliminde' eserine atıf yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından basılan ve dağıtımı yapılan kitabın satışı halen devam ediyor.

Duvar'ın haberine göre, Karslı'nın önsöz bölümünde ‘bilgilendirici olmanın yanında özendirici bir dil kullanıldı' diyerek tanıttığı kitabın ikinci baskısı 2014 yılında yapıldı. Fetullah Gülen'in 2010 yılında kaleme aldığı ‘Kur'an'ın Altın İkliminde' kitabına yapılan atıf, kitabın ikinci baskısında da yer aldı.

2013 yılındaki 17-25 Aralık operasyonlarının ardından hükümet, FETÖ'ye yönelik çok sayıda operasyon başlatmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise Gülen'in tüm eserleri yasaklanmıştı. Halen piyasada satılan Kur'an'ı Anlamaya Giriş kitabında Fetullah Gülen'e yapılan atıf yerini koruyor.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Karslı son olarak 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu Üyeliği'ne atanmıştı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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