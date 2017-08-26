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Diyanet'in takviminde skandal ifadeler!

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Diyanet'in takviminde skandal ifadeler!
Diyanet takviminin 13 Ağustos tarihli yaprağında skandal ifadelere yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesi olan Türk milliyetçiliği “ırkçılık” olarak nitelendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvimlerin 13 Ağustos tarihli yaprağında skandal ifadeler dikkatlerden kaçmadı. Yaprağın arkasında İslam mütefekkiri olduğu belirtilen “Babanzade Ahmet Naim”den bahsedilirken, “Maddeci düşünceleri reddettiği Türkçülük gibi ırkçı düşüncelere de karşı çıkardı” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesi olan Türk milliyetçiliğini “ırkçılık” olarak nitelendiren Diyanet İşler Başkanlığı, daha önce de Cuma namazlarında yaptırdığı “siyasi” hutbelerle vatandaşların tepkisini çekmişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet’in 40 yıldır FETÖ ile mücadele etmediğini söyleyerek, sitemlerde bulunmuştu.

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