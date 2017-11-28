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Diyanet'ten Bitcoin ve Ethereum yorumu

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Diyanet'ten Bitcoin ve Ethereum yorumu
“Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraları yatırım amaçlı almak caiz midir?” sorusuna Diyanet'ten cevap geldi.

Bitcoin ve Ethereum gibi yüzlerce kripto para birimi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Bitcoin ve altcoinlerin market hacimleri ise 300 milyar doları geride bıraktı. 

Türkiye'de de alıcısı artan Bitcoin ve Ethereum hakkında dünyada henüz devletler düzenleme getirmedi. 

Kripto coinler pek çok devlet kurumu tarafından tartışma konusu olsa da hızla hacmi yükselen Bitcoin'in fiyatı 10 bin dolara ulaştı.  Kurumlar, Bitcoin ve altcoinleri hakkında henüz düzenleme getirmemesi nedeniyle konu ile ilgili olan sorulara da yanıt vermekte zorlanabiliyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesine sorulan Bircoin ve Ethereum sorusu da sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri oldu. Diyanet İşleri bir internet kullanıcısının “Bitcoin ve Ethereum gibi sanal paraları yatırım amaçlı almak caiz midir?” sorusuna yanıt verdi. 

Soruya Diyanet İşleri'nden gelen yanıt ise şöyle: 

Para, devletçe bastırılan ve ülke içinde mübadele aracı olarak kullanılan, üzerinde rakamsal değeri yazılı, kağıt ya da metal nesnedir. Sanal para ise; arkasında herhangi merkezi finansal kurum bulunmaksızın kullanıcılar arasında doğrudan ticari alışverişe imkan tanıyan her kullanıcı için özel kriptolanmış/şifrelenmiş para birimidir. 

Bir para biriminin para hükmünde olabilmesi için ya değerini devlet otoritesinden almalı ya da altın gibi zati bir değere sahip olmalıdır. Sanal paralar her ne kadar bazı kesimler tarafından mübadele aracı olarak kullanılmakta ise de devletin sağladığı itibari değere ve güce sahip olmaması arkasında merkezi bir finansal kurumun bulunmayısıs ve devlet teminatı altında olmaması sebebi ile para olarak değerlendirilemez. Arıca değer kazanıp kaybetme hususunda spekülasyona açık olmaları daha çok kara para aklama amacı gibi meşru olmayan iş ve işlemlerde kolaylıkla kullanılabilmesi ve devletin demetim ve gözetiminden uzak olmasıgibi sebeplerle sanal paraların alım satımını yapmak şu aşamada dinen uygun değildir. 

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