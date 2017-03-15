Diyanet'ten devlet yurdunda evlilik okulu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında Evliliğe Hazırlık Okulu başlattı.

OdaTV'nin haberine göre, Adana'daki öğrenci yurtlarında panoya asılan "Evliliğe Hazırlık Okulu" afişleriyle ‘okulun’ duyurusu yapıldı. "Bekarlık çıkmaz sokak, sen evlenmeye bak" sloganıyla duyurulan "Evliliğe Hazırlık Okulu" Diyanet İşleri Başkanlığı-Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenleniyor.

7 dersten oluşan ve 2 ay sürecek olan eğitime dahil olanların, programa katılımının zorunlu olduğu notu da afişlerde yer aldı.