Bugünkü YENİÇAĞ »

Diyarbakır'da 2 ton 800 kilogram patlayıcı ele geçirildi

»
Diyarbakır'da 2 ton 800 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 ton 800 kilogram patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kullanılmaya hazır 2 ton 800 kilogram patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kulp İlçesi Alaca köyü Şenyayla mezrası mücavirinde dün saat 06.00'dan itibaren başlatılan operasyon, aynı gün saat 18.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda yapılan aramalarda üç ayrı mevkide toprağa gömülü bidonlar ile sığınaklar içerisinde, 10 kalaşnikof piyade tüfeği, roketatar, bin 500 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 bin 700 biksi mühimmatı, 10 anti-personel roketatar mühimmatı, 15 anti-tank roketatar mühimmatı, M15 anti-tank mayını, 25 roketatar sevk fişeği, 10 el bombası, 66 torba halinde depolanmış amonyum nitrat ve şeker karışımı kullanıma hazır halde 2 ton 800 kilogram patlayıcı, araç telsizi ve 300 metre kablo bulundu.

Savcılığın talimatıyla silah, mühimmat ile delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemeler ise yerinde imha edildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da 2 ton 800 kilogram patlayıcı ele geçirildiDiyarbakır'da 2 ton 800 kilogram patlayıcı ele geçirildiAlevilerin evlerinin işaretlenmesine Hükümet'ten açıklamaAlevilerin evlerinin işaretlenmesine Hükümet'ten açıklamaOyun parkında akıl almaz ölümOyun parkında akıl almaz ölümHatay'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltıHatay'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltıİçişleri Bakanlığından kış genelgesiİçişleri Bakanlığından kış genelgesiHitler’in son yemeği ortaya çıktıHitler’in son yemeği ortaya çıktıAndrey Karlov anıtı açıldıAndrey Karlov anıtı açıldıKarısını boğazından bıçaklayarak öldürdüKarısını boğazından bıçaklayarak öldürdüTSK açıkladı: 26 terörist etkisiz hale getirildiTSK açıkladı: 26 terörist etkisiz hale getirildiEngin Günaydın'dan Cem Yılmaz'a cevapEngin Günaydın'dan Cem Yılmaz'a cevap
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti