Bugünkü YENİÇAĞ »

Diyarbakır'da çatışma: 2 ölü

»
Diyarbakır'da çatışma: 2 ölü
Diyarbakır’da bir hastanenin önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, hastane önünde iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık'tan hızlı tren açıklamasıBakanlık'tan hızlı tren açıklamasıİstanbul'da felaketi polis önlediİstanbul'da felaketi polis önlediDenizci er şehit olduDenizci er şehit oldu"Ben darbe yaptım""Ben darbe yaptım"Ölüm yaşlı çifti secdede yakaladıÖlüm yaşlı çifti secdede yakaladıGökçek'ten itiraf gibi FETÖ açıklamasıGökçek'ten itiraf gibi FETÖ açıklamasıDarbeci general emri kimden aldığını açıkladı!Darbeci general emri kimden aldığını açıkladı!Diyarbakır'da çatışma: 2 ölüDiyarbakır'da çatışma: 2 ölüKüçükçekmece'de patlamaKüçükçekmece'de patlamaZap'a ikinci hava harekatıZap'a ikinci hava harekatı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti