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Diyarbakır'da çatışma: 2 yaralı

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Diyarbakır'da çatışma: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerle girilen silahlı çatışmada, 2 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Diyarbakır'da, Lice, Hani, Hazro ve Dicle ilçelerine bağlı 104 köy ve mezrada pazar gecesi başlayan ''Şehit Fuat Oğuzcan'' operasyonu sürüyor.

18 tabura bağlı bin 200 polis özel harekat timi, bin 457 güvenlik korucusu ve 7 bin 416 askerin katıldığı hava destekli operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada iki güvenlik görevlisi hafif yaralandı. Ayrıca bölgede tespit edilen 100 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonda bomba yapımında kullanılan malzemeler, uyuşturucu ve Hint keneviri de ele geçirildi, gözaltına alınanlar oldu.

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