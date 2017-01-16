Diyarbakır'da hain pusu

Diyarbakır Sur İlçesi'nde polis servis aracının geçişi sırasında patlatılan EYP tipi bomba ile 3 polis şehit oldu. Yaralı polisler ise hastanede tedavi altına aldını.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK’lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, bugün öğleden sonra polis servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 polis şehit oldu.

Merkez Sur İlçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, polis servis aracının geçişi sırasında saat 16.30’da patlatıldı. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin verdiği ilk bilgilere göre, patlamada 1 polis memuru şehit oldu.

Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

ŞIRNAK'TA PATLAMA

Şırnak merkez Dicle Mahallesi’nde PKK’lılar tarafından daha önce döşenen EYP bugün saat 15:15 sıralarında şehrin şebeke suyunu onaran müteahhit firmanın kepçesinin altında patladı. Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.