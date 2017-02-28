Diyarbakır'da pitbulllu kavga

Diyarbakır'da iki grup genç arasında belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan taş, sopa,satır ve hatta pitbull cinsi köpeğin de kullanıldığı kavgada, olayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gençlerden oluşan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan, taş, sopa ve satırın kullanıldığı kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan bir genç ağır yaralandı. Yaralı taksi ile hastaneye kaldarılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kavga sırasında gençlerden biri yanındaki pitbullu köpeği de diğer grubun üzerine saldırttı.

Merkez Yenişehir İlçesi’nin en işlek caddesi Ekinciler Caddesi’nde bugün saat 13.00 sıralarında gençlerden oluşan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gençlerden biri tasmasından tuttuğu pitbull köpeği diğer gruba saldırtınca kavga bir anda büyüdü.