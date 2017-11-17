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Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı

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Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın özel operasyon birlikleri, Hazro’da 2 teröristi öldürdü, onlara yardım eden bir işbirlikçi sağ yakalandı.Bir terörist işbirlikçisi de sağ olarak yakalandı.

Hazro ilçesi kırsalında operasyon yürüten jandarma kuvvetleri ile bir grup teröriste arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.  1 işbirlikçi de sağ olarak yakalandı. 

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Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Hazro ilçesi Kırmataş köyü mülki sınırları içerisinde teşkil edilen Şok Yol Kontrol ve Arama Noktasında 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 18.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

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XEBAT KOD ATLI TERÖRİST

Açıklamada "Silvan ilçe merkezinde 03 Ekim 2017 tarihinde Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın şehit edilmesi olayının faili Xebat kod Tanış Memiş isimli terörist dahil olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 1 terörist işbirlikçisi sağ olarak, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 8 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 240 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ve 1 adet el bombası ile birlikte ele geçirildiği" belirtildi.

Açıklamada, Hazro Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, malzemeler ile teröristlerce kullanılan 1 adet araç muhafaza altına alınarak soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

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KALLEŞ SALDIRIYLA ŞEHİT ETMİŞTİ!

Uzman Onbaşı Kızılca, görev yaptığı Silvan İlçesi Jandarma Komando Alay Komutanlığı'ndan izin alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı ilçe merkezinde, Diyarbakır Caddesi üzerinde bir araçtaki teröristin silahlı saldırısına uğramıştı. Kızılca, kalleş saldırıda şehit olmuştu. 

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