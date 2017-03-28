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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
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Güncel
28.03.2017 11:58
Diyarbakır Hani ve Lice ilçelerindeki 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ayrıntılar geliyor...
DİYARBAKIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
DİYARBAKIR'DA PİTBULLLU KAVGA
MARDİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Etiketler:
diyarbakır
,
sokağa çıkma yasağı
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.